Dopo il pareggio con il Bari, a parlare è il difensore del Catania, Marco Perrotta, che lancia un messaggio di determinazione in vista dei prossimi impegni. La settimana non è stata semplice, ma il ritiro è servito a confrontarsi: “Ci siamo compattati, dicendoci le cose che non andavano tra di noi”.

Il difensore ammette le difficoltà senza nascondersi: “Stiamo deludendo le aspettative, è inutile nasconderlo, ma così come ci siamo messi in questa situazione possiamo anche tirarci fuori, perché abbiamo una squadra di valore”. Il problema, spiega, è il divario tra allenamento e partita: “Noi lavoriamo tutta la settimana, ma non sempre quello che proviamo in allenamento riusciamo a riportarlo in partita”. La strada per uscirne passa dall’atteggiamento: “Dobbiamo alzare le nostre prestazioni in termini di cattiveria e intensità. Le doti tecniche ci sono”. Sulla prova col Bari, Perrotta non la considera negativa contro una squadra forte, ma sa che servono risultati: “Non siamo contenti per il risultato, ma dobbiamo prendere le cose positive”.





Il messaggio finale è alla piazza: “Stiamo avendo delle difficoltà, ma non possiamo abbandonare la nave. Dobbiamo fare in modo che il tifoso si riconosca in noi nel sacrificio, nel coraggio, nello sputare sangue in campo”. E chiude con un richiamo alla stagione: “Fino a quando l’arbitro non fischia al novantesimo dell’ultima partita, questo campionato non è finito”.

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