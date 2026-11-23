Dopo il pareggio con il Bari, l’allenatore del Catania, Emilio Longo, guarda oltre le difficoltà delle ultime settimane. Riconosce che il rendimento non è stato all’altezza delle attese, ma ribadisce la fiducia nel gruppo e nella possibilità di giocare un ruolo da protagonista in campionato. Il tecnico ha apprezzato la risposta caratteriale dopo la settimana di ritiro: “Mi è sembrata un attimo più cattiva e sporca del solito“. Un atteggiamento da non perdere: “Se non perdiamo questa cattiveria, probabilmente il gioco lo rivedremo presto”.

Poi il richiamo alle ambizioni: “Abbiamo una squadra di valore. Ancora oggi il Catania rimane una delle squadre con il miglior attacco e tra le migliori difese. Non abbiamo trovato ancora una logica di continuità“. Longo si prende la responsabilità della conduzione tecnica, ma chiama in causa tutti: “Non siamo in linea con le aspettative, ma abbiamo quell’ardore che può portarci a fare qualcosa di straordinario. Ci vedrete protagonisti in campionato“.





Sulla tifoseria, ammette che i fischi sono comprensibili: “Sono meritati per il periodo, non per la partita in sé disputata”. E invita a non dipingere tutto più nero di quel che è. Il problema da risolvere è il gol contro le difese chiuse: “I numeri di questa squadra sono eccellenti, ma li dobbiamo portare in produzione”. Longo difende i suoi attaccanti (“Cicerelli i gol li ha sempre fatti e li farà”) e chiude con un impegno: “Noi possiamo, dobbiamo e vogliamo fare meglio”.

LEGGI ANCHE

TROPPI GOL SUBITI PER IL PALERMO