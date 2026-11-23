“La prima cosa che il Palermo deve recuperare è lo spirito da battaglia indispensabile in questo campionato“. Scrive così Paolo Vannini, che sulle pagine del Corriere dello Sport commenta la sconfitta dei rosanero a Catanzaro. La sensazione è che la squadra si sieda troppo sulle sue capacità tecniche e esageri in finezze che, se mal spese, finiscono per favorire l’avversario.

Il Palermo sa essere letale con la palla nei piedi ma soffre troppo le ripartenze degli avversari. Prende gol da 5 gare consecutive (7 nelle ultime 3 trasferte), ha tenuto la porta inviolata solo 2 volte su 12. Superficialità che l’allenatore intende mettere subito a posto, contando sulla spinta del pubblico dato che ora la capolista (reduce da 5 gare esterne sulle ultime 7) potrà invece contare sul fattore campo con due gare al “Barbera” in 5 giorni.





Mazzitelli al momento resta in lista (Strefezza potrebbe rientrare sabato col Benevento). Certamente dall’inizio partirà Pohjanpalo, risparmiato per la prima ora a Catanzaro, e in cerca di un gol che in rosanero gli manca da 6 giornate.

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