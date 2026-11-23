Italia – Costa d’Avorio in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Mondiali Under 17
L’Italia Under 17 torna in campo per affrontare la Costa d’Avorio nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale di categoria. Gli Azzurrini scenderanno in campo lunedì 23 novembre 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:30 italiane. La partita si giocherà all’Aspire Zone di Doha, in Qatar.
🏟️ Italia-Costa d’Avorio: data, orario e stadio
- Partita: Italia-Costa d’Avorio
- Competizione: Mondiale Under 17, fase a gironi – Gruppo E
- Giornata: 2ª giornata
- Data: lunedì 23 novembre 2026
- Orario: 15:30 italiane
- Stadio: Aspire Zone, Campo 3, Doha (Qatar)
📺 Dove vedere Italia-Costa d’Avorio in tv
La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Il collegamento è previsto dalle ore 15:20, prima del calcio d’inizio.
📱 Dove vedere Italia-Costa d’Avorio in streaming
La sfida sarà disponibile gratuitamente in streaming su RaiPlay, attraverso il sito ufficiale e l’app della piattaforma.