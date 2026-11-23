Lecco – Lumezzane in tv e streaming gratis: dove vederla in chiaro, canale e orario / Serie C
La 15ª giornata del Girone A di Serie C si chiude con la sfida tra Lecco e Lumezzane, in programma lunedì 23 novembre 2026. I blucelesti ospiteranno la formazione bresciana allo stadio “Rigamonti-Ceppi”, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.
🏟️ Lecco-Lumezzane: data, orario e stadio
- Partita: Lecco-Lumezzane
- Competizione: Serie C, Girone A
- Giornata: 15ª giornata
- Data: lunedì 23 novembre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: Rigamonti-Ceppi, Lecco
📺 Dove vedere Lecco-Lumezzane in tv
La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e sui canali Sky:
- Sky Sport Max
- Sky Sport (canale 253)
La diretta Rai sarà visibile anche sul digitale terrestre.
📱 Dove vedere Lecco-Lumezzane in streaming
La gara sarà disponibile in streaming su RaiPlay, attraverso il sito e l’app ufficiale, e su NOW, tramite il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go.