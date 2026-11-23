La 15ª giornata del Girone A di Serie C si chiude con la sfida tra Lecco e Lumezzane, in programma lunedì 23 novembre 2026. I blucelesti ospiteranno la formazione bresciana allo stadio “Rigamonti-Ceppi”, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

🏟️ Lecco-Lumezzane: data, orario e stadio

Partita: Lecco-Lumezzane

Lecco-Lumezzane Competizione: Serie C, Girone A

Serie C, Girone A Giornata: 15ª giornata

15ª giornata Data: lunedì 23 novembre 2026

lunedì 23 novembre 2026 Orario: 20:45

20:45 Stadio: Rigamonti-Ceppi, Lecco

📺 Dove vedere Lecco-Lumezzane in tv

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e sui canali Sky:





Sky Sport Max

Sky Sport (canale 253)

La diretta Rai sarà visibile anche sul digitale terrestre.

📱 Dove vedere Lecco-Lumezzane in streaming

La gara sarà disponibile in streaming su RaiPlay, attraverso il sito e l’app ufficiale, e su NOW, tramite il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go.