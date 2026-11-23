Un episodio di estrema gravità ha segnato una partita di Terza Categoria disputata a Marsala, in provincia di Trapani. Durante la sfida tra Galactic Paolini e Athletic Partanna, valida per la quarta giornata del girone unico, un calciatore della formazione di casa sarebbe tornato sul terreno di gioco dopo un’espulsione impugnando un coltello a scatto. La situazione avrebbe coinvolto giocatori e dirigenti della squadra ospite, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

L’episodio, riportato dall’ANSA, sarebbe avvenuto al campo polisportivo Di Dia, nella zona di contrada Strasatti. Secondo la ricostruzione pubblicata sui social dall’Athletic Partanna, tutto sarebbe iniziato con l’espulsione di un giocatore del Galactic Paolini, sanzionato dall’arbitro per aver colpito un avversario con alcuni calci a gioco fermo. Dopo aver lasciato il campo e raggiunto gli spogliatoi, il calciatore sarebbe però rientrato con un coltello, rivolgendosi in maniera minacciosa agli avversari.





La denuncia della società ospite riferisce anche di un’aggressione ai danni di un proprio dirigente, che sarebbe stato afferrato per il collo mentre il giocatore impugnava l’arma. Una situazione che ha fatto precipitare ulteriormente gli animi e che ha portato il direttore di gara a decretare la sospensione definitiva dell’incontro. Nel corso della partita era stato espulso anche l’allenatore dell’Athletic Partanna, intervenuto, secondo la versione del club, per soccorrere un proprio calciatore.

A quel punto è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il vicepresidente dell’Athletic Partanna ha contattato il 112 e gli agenti, una volta arrivati sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e identificato le persone coinvolte. La società ospite ha inoltre annunciato che porterà la vicenda all’attenzione degli organi competenti della FIGC e delle autorità.

Resta da ricostruire con precisione quanto accaduto e da accertare le eventuali responsabilità. Le circostanze descritte, al momento, fanno riferimento alla denuncia dell’Athletic Partanna, mentre saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire la dinamica dell’episodio e le possibili conseguenze sul piano disciplinare e giudiziario.

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