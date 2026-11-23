Grosseto – Guidonia in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie C
La 15ª giornata del Girone B di Serie C propone la sfida tra Grosseto e Guidonia Montecelio, in programma lunedì 23 novembre 2026. I biancorossi ospiteranno la formazione laziale allo stadio “Carlo Zecchini”, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:30.
🏟️ Grosseto-Guidonia: data, orario e stadio
- Partita: Grosseto-Guidonia Montecelio
- Competizione: Serie C, Girone B
- Giornata: 15ª giornata
- Data: lunedì 23 novembre 2026
- Orario: 20:30
- Stadio: Carlo Zecchini, Grosseto
📺 Dove vedere Grosseto-Guidonia in tv
La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky:
- Sky Sport Uno
- Sky Sport (canale 252)
📱 Dove vedere Grosseto-Guidonia in streaming
La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport. Gli abbonati Sky potranno inoltre utilizzare Sky Go per seguire l’incontro su smartphone, tablet e computer.