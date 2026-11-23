Il Südtirol non potrà contare su Riccardo Stivanello nella prossima gara contro il Palermo. Il difensore è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo in seguito all’espulsione rimediata nell’ultimo impegno di campionato e sarà quindi costretto a saltare la trasferta del Renzo Barbera.

Il provvedimento è scattato dopo la doppia ammonizione: entrambi i cartellini gialli sono stati estratti per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Un’assenza per il reparto difensivo della formazione altoatesina, che dovrà fare a meno del giocatore nella sfida con i rosanero.





Al Barbera tornerà invece Aljosa Vasic, ex della partita. Il centrocampista aveva saltato per squalifica il precedente impegno contro la Cremonese, vinto 1-0 dalla squadra di Possanzini, dopo aver rimediato l’espulsione nella gara a Pisa, nella quale aveva segnato i suoi primi due gol in Serie B.

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