Non si è chiusa soltanto sul campo, ancora una volta, la sfida tra Catanzaro e Palermo, terminata con la vittoria dei calabresi per 3 – 1. A distanza di poche ore dall’incontro del Ceravolo, valido per la 12ª giornata di Serie B, è arrivata anche una sanzione da parte del Giudice Sportivo nei confronti della società giallorossa.

Il provvedimento riguarda il comportamento di alcuni sostenitori del Catanzaro, che durante la partita avrebbero rivolto sputi verso la panchina del Palermo. Un episodio riportato nel comunicato ufficiale, con la precisazione che nessuno degli occupanti è stato raggiunto. Per quanto accaduto, il Catanzaro dovrà quindi pagare un’ammenda di 5.000 euro.





La nota ufficiale

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, indirizzato sputi verso gli occupanti la panchina della squadra avversaria, senza attingere nessuno.

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