Lipsia – Lens in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Champions League
Il Lipsia affronta il Lens nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. La sfida è in programma martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00 alla Red Bull Arena di Lipsia. Le due formazioni si preparano a contendersi punti importanti per la classifica europea.
🏟️ Lipsia – Lens: data, orario e stadio
- Partita: RB Lipsia – Lens
- Competizione: Champions League
- Fase: Fase campionato
- Giornata: 5ª giornata
- Data: martedì 24 novembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: Red Bull Arena, Lipsia
📺 Dove vedere Lipsia – Lens in tv
La gara tra Lipsia e Lens sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport 257. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo.
📱 Dove vedere Lipsia – Lens in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.