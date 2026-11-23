Giuseppe Ferrazzoli lascia l’Athletic Palermo: la decisione è stata presa e comunicata durante la conferenza stampa d’addio di Giorgio Perinetti. L’ormai ex direttore generale del club nerorosa ci ha però tenuto a precisare che il tecnico non è andato via “seguendo” la decisione del dirigente, ma ha preso anch’egli una decisione personale.

Il comunicato

L’Athletic Club Palermo e mister Giuseppe Ferazzoli si separano consensualmente L’Athletic Club Palermo comunica la conclusione consensuale del rapporto di collaborazione con l’allenatore Giuseppe Ferazzoli. La società desidera esprimere il più sincero ringraziamento al mister per la professionalità, la dedizione e il grande impegno dimostrati durante la sua esperienza sulla panchina nerorosa.





Nel corso del suo percorso, Ferazzoli ha saputo trasmettere alla squadra passione, determinazione e spirito di sacrificio, contribuendo alla crescita del gruppo e regalando alla società e ai suoi tifosi momenti di grande soddisfazione. La separazione avviene in un clima di serenità, rispetto e stima reciproca. A mister Ferazzoli vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale e per le future soddisfazioni personali. Grazie di tutto, mister. Athletic Club Palermo.

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