Sudtirol, Zeroli salta il Palermo: per lui sovraccarico muscolare
Kevin Zeroli salta Palermo – Sudtirol. Il calciatore dei trentini non prenderà parte alla trasferta siciliana a causa di un sovraccarico muscolare. Per il centrocampista slitta dunque il rientro in campo dopo non essere stato convocato neanche per la gara contro la Cremonese. Prima però, ha fatto parte del gruppo di Baldini per le gare contro Francia e Belgio, giocando appena 4 minuti.
Il comunicato
In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra. Kevin Zeroli è interessato da un sovraccarico muscolare al retto femorale della gamba destra. Le condizioni del calciatore saranno rivalutate nei prossimi giorni.