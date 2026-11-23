È arrivata la prima sconfitta stagionale per il Palermo e, a ben pensarci, non è stata una grande sorpresa. Come ha detto Inzaghi, prima o poi doveva capitare. Da alcune partite i rosanero mostravano difficoltà nell’approccio alle gare e a Catanzaro, nonostante la prima rimonta riuscita, non sono riusciti ad arginare l’esuberanza degli avversari, che hanno meritato la vittoria.





I danni in classifica, per fortuna, sono stati contenuti: l’Ascoli ha pareggiato, il Mantova ha perso e il Modena si è avvicinato, ma il vantaggio sul terzo posto resta di sei punti. Adesso, però, ci sono diversi aspetti da analizzare: dagli approcci sbagliati ai numerosi infortuni, fino alla necessità di ritrovare umiltà e concentrazione. All’orizzonte ci sono due partite casalinghe in quattro giorni, un’occasione per ripartire.

Si parla di questo e altro a “Mi manda Monastra”, la rubrica condotta dal direttore Guido Monastra insieme a Roberto Parisi. La puntata, trasmessa dai Cantieri Culturali alla Zisa, che ospitano la manifestazione internazionale “Palermo Japan Week”, è visibile sul sito e sulla pagina Facebook di Stadionews.

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