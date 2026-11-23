(AGGIORNATO IL 23 NOVEMBRE, ORE 15.48). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Südtirol, match valido per la 13a giornata di Serie B 2026/27 (appuntamento martedì 23 novembre, alle 20, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Magnani (Peda), Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Indisponibili: Joronen, Strefezza (fuori lista), Barba, Bani, Pierozzi, Palumbo, Estevez, Bozzolan

Squalificati: /





SÜDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Stabile, Giorgini, S. Davi; Molina, Rispoli, Tronchin, Schrott; Lopes, Burnete; Okoro.

Indisponibili: Varnier, El Kaouakibi, Bjarkason, Zeroli

Squalificati: Stivanello

Continua l’emergenza in casa Palermo. Anche contro il Südtirol saranno diversi gli indisponibili: viste le partite ravvicinate, la situazione non è migliorata rispetto alla sfida con il Catanzaro e non sono previsti recuperi. Si andrà avanti con Mazzitelli, mentre l’inserimento di Strefezza in lista potrebbe arrivare per la gara con il Benevento. Rispetto a sabato scorso sono però previste un paio di novità.

DIFESA – Tra i pali ci sarà Perin. Sulla destra spazio a Cassandro. Per una maglia da centrale Magnani è in ballottaggio con Peda e l’ex Verona dovrebbe partire dal primo minuto. Confermati Ceccaroni e Augello.

CENTROCAMPO – Mazzitelli dovrebbe andare in panchina e Segre tornerebbe titolare accanto a Ranocchia. Ancora out Estevez e Palumbo.

ATTACCO – Il sistema di gioco sarà il solito 4-2-3-1 ‘liquido’, con Hernani mezzala e trequartista. Intoccabile Vavassori, mentre a sinistra giocherà ancora Johnsen. Pohjanpalo, tenuto inizialmente in panchina a Catanzaro, col Südtirol torna dal primo minuto.