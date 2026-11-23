Giorgio Perinetti lascia l’Athletic Palermo. L’ormai ex direttore generale del club nerorosa ha parlato del suo addio in una conferenza stampa da lui organizzata. Motivi personali dietro la scelta del dirigente, che rivendica il buon lavoro svolto. Il futuro per lui è ancora incerto, di sicuro tornerà nel nord Italia.

“Sono motivazioni di carattere familiare e personale, ho sentito la necessità di interrompere il percorso – afferma -. Non mi sono sentito nelle condizioni di dare il meglio di me proprio per queste motivazioni che mi portano altrove, evidentemente non sarebbe stato giusto rimanere e dare il 50% di se stessi”.





Un buon percorso svolto: “E’ stato svolto un lavoro sicuramente positivo dal punto di vista dei risultati e di visibilità, anche il settore giovanile è migliorato. L’anno scorso abbiamo avuto un’imprevista esplosione di risultati che ci ha portato primi che ci ha portato troppo a concentrarci sulla prima squadra e non sulla struttura societaria. Quest’anno siamo ripartiti con slancio, c’è stato anche un cambio al vertice con una serie di assestamenti. Futuro? Adesso tornerò al nord, mia figlia è a Milano, poi vedremo”.

Il comunicato dell’Athletic Palermo

L’Athletic Club Palermo e Giorgio Perinetti si separano consensualmente. L’Athletic Club Palermo comunica che, di comune accordo, si conclude il rapporto di collaborazione professionale con il Direttore Generale Giorgio Perinetti. La società desidera esprimere il più sincero e sentito ringraziamento a Giorgio Perinetti per il contributo umano e professionale offerto durante il suo percorso in nerorosa. Figura di grande esperienza, competenza e prestigio nel panorama calcistico nazionale, Perinetti ha rappresentato per il nostro club un importante punto di riferimento, mettendo a disposizione la propria conoscenza del mondo del calcio, la sua professionalità e uno straordinario bagaglio di esperienze maturate nel corso di una carriera di altissimo livello.

Al di là degli aspetti professionali, la società desidera sottolineare soprattutto le qualità umane di Giorgio, la sua disponibilità, la sua sensibilità e il rispetto dimostrato nei confronti di tutte le componenti del club. L’Athletic Club Palermo considera un motivo di grande orgoglio aver condiviso una parte del proprio percorso con una personalità del suo spessore, che ha contribuito ad arricchire il progetto nerorosa con idee, esperienza e valori importanti.

La separazione avviene in un clima di assoluta serenità, stima reciproca e riconoscenza, nel rispetto del rapporto umano e professionale costruito. A Giorgio Perinetti rivolgiamo i nostri migliori auguri per il futuro, certi che il suo percorso continuerà a essere contraddistinto dalla passione, dalla competenza e dall’eleganza che da sempre ne accompagnano il nome. Grazie di cuore, Giorgio. Le porte dell’Athletic Club Palermo resteranno sempre aperte per te. Athletic Club Palermo.

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