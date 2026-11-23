Parla Filippo Inzaghi. L’allenatore del Palermo ha rilasciato le dichiarazioni pre partita del match contro il Sudtirol (infrasettimanale valido per la 14a giornata) ai microfoni del club.”Arriviamo molto carichi, veniamo da una partita non positiva dopo 13 gare fatte molto bene. Speriamo di tornare a vincere davanti il nostro pubblico. In Serie B non c’è nulla di scontato, se non siamo sempre il miglior Palermo sotto tutti i punti di vista le gare nascondono sempre delle insidie. Questa squadra ci ha abituato a fare le cose bene, sono sicuro che i ragazzi torneranno a fare quello che hanno sempre fatto”.

Sul calendario: “Le tre partite in una settimana si gestiscono pensando gara dopo gara, metteremo qualche giocatore fresco. Sono convinto che con il nostro stadio, con la curva che canterà tutta insieme sarà qualcosa di straordinario, vogliamo regalargli una grande gara”.





Sull’avversario: “Ho grande stima e rispetto per Possanzini e per il Sudirol, hanno pareggiato a Pisa e vinto con la Cremonese, vuol dire che hanno dei contenuti. Pensiamo a fare la nostra gara. Un inciampo può capitare, l’importante è che diventi un brutto ricordo. Noi in casa sappiamo quello che abbiamo fatto, ma non pensiamo che basti il pubblico per vincere la partita”.

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