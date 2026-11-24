Il Napoli si prepara a una trasferta di grande prestigio nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Gli azzurri affrontano il Manchester City martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00 all’Etihad Stadium. Una sfida importante per il percorso europeo della squadra di Massimiliano Allegri.

🏟️ Manchester City – Napoli: data, orario e stadio

Partita: Manchester City – Napoli

Manchester City – Napoli Competizione: Champions League

Champions League Fase: Fase campionato

Fase campionato Giornata: 5ª giornata

5ª giornata Data: martedì 24 novembre 2026

martedì 24 novembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Etihad Stadium, Manchester

📺 Dove vedere Manchester City – Napoli in tv

La sfida tra Manchester City e Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La gara non sarà disponibile in chiaro: per guardarla sarà necessario un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo.





📱 Dove vedere Manchester City – Napoli in streaming

La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.