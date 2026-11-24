Galatasaray – Aston Villa in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Champions League
La Champions League torna protagonista con la quinta giornata della fase campionato. Tra le sfide in programma c’è Galatasaray-Aston Villa, in calendario martedì 24 novembre 2026 alle ore 18:45. La formazione turca ospita gli inglesi in un confronto importante per la classifica europea.
🏟️ Galatasaray – Aston Villa: data, orario e stadio
- Partita: Galatasaray – Aston Villa
- Competizione: Champions League
- Fase: Fase campionato
- Giornata: 5ª giornata
- Data: martedì 24 novembre 2026
- Orario: 18:45
- Stadio: RAMS Park, Istanbul
📺 Dove vedere Galatasaray – Aston Villa in tv
La sfida tra Galatasaray e Aston Villa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. La partita sarà visibile agli abbonati Sky con il pacchetto che comprende i canali sportivi.
📱 Dove vedere Galatasaray – Aston Villa in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.