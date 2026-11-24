La Champions League torna protagonista con la quinta giornata della fase campionato. Tra le sfide in programma c’è Galatasaray-Aston Villa, in calendario martedì 24 novembre 2026 alle ore 18:45. La formazione turca ospita gli inglesi in un confronto importante per la classifica europea.

🏟️ Galatasaray – Aston Villa: data, orario e stadio

Partita: Galatasaray – Aston Villa

Galatasaray – Aston Villa Competizione: Champions League

Champions League Fase: Fase campionato

Fase campionato Giornata: 5ª giornata

5ª giornata Data: martedì 24 novembre 2026

martedì 24 novembre 2026 Orario: 18:45

18:45 Stadio: RAMS Park, Istanbul

📺 Dove vedere Galatasaray – Aston Villa in tv

La sfida tra Galatasaray e Aston Villa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. La partita sarà visibile agli abbonati Sky con il pacchetto che comprende i canali sportivi.





📱 Dove vedere Galatasaray – Aston Villa in streaming

La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.