Dopo la prima sconfitta stagionale, il Palermo cerca subito il riscatto davanti al proprio pubblico. Il ritorno al “Renzo Barbera” rappresenta l’occasione per lasciarsi alle spalle il passo falso di Catanzaro e ritrovare certezze. Contro il Südtirol, Inzaghi potrà contare su un sostegno importante: saranno oltre 27mila i tifosi sugli spalti, pronti a spingere Pohjanpalo e compagni nel secondo turno infrasettimanale del campionato. L’obiettivo è difendere l’imbattibilità casalinga e riprendere il cammino dopo lo stop in Calabria. Di fronte ci sarà una formazione che nelle ultime due giornate ha fermato sia il Pisa sia la Cremonese.

Il Südtirol arriva in Sicilia con rinnovata fiducia dopo il successo contro la Cremonese. La squadra di Possanzini ha infatti interrotto un digiuno di vittorie che durava da due mesi, conquistando punti preziosi per rilanciarsi. Una delle caratteristiche principali degli altoatesini è la duttilità tattica: nelle ultime tre partite sono stati utilizzati altrettanti moduli, a conferma della capacità di adattare lo schieramento alle caratteristiche dell’avversario. Restano invece ben riconoscibili i principi offensivi, con una manovra che si sviluppa soprattutto sulle corsie esterne. Gli esterni di centrocampo assicurano ampiezza, mentre i trequartisti cercano gli inserimenti e la superiorità numerica negli ultimi metri.





Quella contro il Südtirol sarà una partita dal sapore particolare per due ex rosanero. Il primo è Aljosa Vasic, che ha vestito la maglia del Palermo dalla stagione 2023/24 alla 2025/26, prima di trasferirsi in prestito in Alto Adige. La sua esperienza in Sicilia è stata caratterizzata più da ombre che da luci: appena quattro assist in 72 presenze. Al “Barbera” tornerà anche Veroli, che ha condiviso con Inzaghi soltanto la scorsa stagione. Per il giovane difensore, però, lo spazio è stato limitato: appena 11 le presenze raccolte con la maglia rosanero.

Quella del “Barbera” sarà la nona sfida ufficiale tra Palermo e Südtirol. Il bilancio dei precedenti è nettamente favorevole ai rosanero, che hanno conquistato cinque vittorie, a fronte di due successi altoatesini e un pareggio. Tra le curiosità statistiche spicca il particolare feeling di Ceccaroni con questo confronto: da quando veste la maglia del Palermo, il difensore ha sempre segnato nelle gare casalinghe contro il Südtirol. Sono tre le reti realizzate dal numero 32, che condivide con Pohjanpalo il primato di miglior marcatore nella storia della sfida.

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