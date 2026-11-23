Parla Dario Mirri. Il presidente del Palermo ha presenziato alla conferenza stampa d’addio di Giorgio Perinetti, ormai ex direttore generale dell’Athletic Palermo, riservandogli delle belle parole, con una riflessione anche più generale sulla figura dei dirigenti vecchio stile.

“Athletic Palermo e Palermo Fc sono due facce della stessa medaglia perché rappresentano la nostra città, Perinetti la rappresenta perfettamente. I dirigenti, non me ne vogliano giocatori e allenatori, sono decisivi. Non avere più sua la competenza, la saggezza e la lungimiranza è certamente un elemento su cui ragionare. Il miglior investimento per una società è avere dirigenti forti”.