Il Vicenza ospita la Carrarese nella gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B. La partita è in programma martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:00 allo stadio Romeo Menti.

🏟️ Vicenza – Carrarese: data, orario e stadio

Partita: Vicenza – Carrarese

Vicenza – Carrarese Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: martedì 24 novembre 2026

martedì 24 novembre 2026 Orario: 20:00

20:00 Stadio: Romeo Menti, Vicenza

📺 Dove vedere Vicenza – Carrarese in tv

La gara tra Vicenza e Carrarese sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel. Per guardare l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento attivo a una delle due piattaforme.





📱 Dove vedere Vicenza – Carrarese in streaming

La partita sarà disponibile in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. In alternativa, sarà possibile seguirla su LaB Channel, accessibile tramite Prime Video Channels.