Il Benevento ospita l’Empoli nella sfida valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si affrontano martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:00 allo stadio Ciro Vigorito.

🏟️ Benevento – Empoli: data, orario e stadio

Partita: Benevento – Empoli

Benevento – Empoli Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: martedì 24 novembre 2026

martedì 24 novembre 2026 Orario: 20:00

20:00 Stadio: Ciro Vigorito, Benevento

📺 Dove vedere Benevento – Empoli in tv

La gara tra Benevento ed Empoli sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel. Per guardare l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento attivo a una delle due piattaforme.





📱 Dove vedere Benevento – Empoli in streaming

La partita sarà visibile in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. In alternativa, sarà possibile seguirla su LaB Channel, disponibile tramite Prime Video Channels.