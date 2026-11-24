Benevento – Empoli in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie B
Il Benevento ospita l’Empoli nella sfida valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si affrontano martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:00 allo stadio Ciro Vigorito.
🏟️ Benevento – Empoli: data, orario e stadio
- Partita: Benevento – Empoli
- Competizione: Serie B
- Giornata: 13ª giornata
- Data: martedì 24 novembre 2026
- Orario: 20:00
- Stadio: Ciro Vigorito, Benevento
📺 Dove vedere Benevento – Empoli in tv
La gara tra Benevento ed Empoli sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel. Per guardare l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento attivo a una delle due piattaforme.
📱 Dove vedere Benevento – Empoli in streaming
La partita sarà visibile in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. In alternativa, sarà possibile seguirla su LaB Channel, disponibile tramite Prime Video Channels.