Il Palermo torna in campo al Renzo Barbera per affrontare il Südtirol, nella gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B. I rosanero scendono in campo martedì 24 novembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:00, in una sfida importante per il cammino in campionato.

🏟️ Palermo – Südtirol: data, orario e stadio

Partita: Palermo – Südtirol

Palermo – Südtirol Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: martedì 24 novembre 2026

martedì 24 novembre 2026 Orario: 20:00

20:00 Stadio: Renzo Barbera, Palermo

📺 Dove vedere Palermo – Südtirol in tv

La sfida tra Palermo e Südtirol sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel. Per seguire la partita sarà necessario disporre di un abbonamento a una delle piattaforme che trasmettono l’incontro.





📱 Dove vedere Palermo – Südtirol in streaming

Palermo-Südtirol sarà disponibile anche in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. La gara sarà visibile anche su LaB Channel, accessibile tramite Prime Video Channels.