La Juve Stabia ospita il Catanzaro nella sfida valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B. Le due squadre si affrontano martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 19:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

🏟️ Juve Stabia – Catanzaro: data, orario e stadio

Partita: Juve Stabia – Catanzaro

Juve Stabia – Catanzaro Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: martedì 24 novembre 2026

martedì 24 novembre 2026 Orario: 19:00

19:00 Stadio: Romeo Menti, Castellammare di Stabia

📺 Dove vedere Juve Stabia – Catanzaro in tv

La gara tra Juve Stabia e Catanzaro sarà visibile in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel. Per guardare l’incontro sarà necessario avere un abbonamento attivo a una delle due piattaforme.





📱 Dove vedere Juve Stabia – Catanzaro in streaming

La partita sarà disponibile in streaming su DAZN, tramite il sito ufficiale o l’app per dispositivi compatibili. In alternativa, sarà possibile seguirla su LaB Channel, attraverso Prime Video Channels.