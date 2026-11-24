Il Cesena ospita l’Ascoli nel turno infrasettimanale valido per la 13ª giornata del campionato di Serie B. La sfida è in programma martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:00 allo stadio Dino Manuzzi.

🏟️ Cesena – Ascoli: data, orario e stadio

Partita: Cesena – Ascoli

Cesena – Ascoli Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: martedì 24 novembre 2026

martedì 24 novembre 2026 Orario: 20:00

20:00 Stadio: Dino Manuzzi, Cesena

📺 Dove vedere Cesena – Ascoli in tv

La gara tra Cesena e Ascoli sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel. Per guardare l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento attivo a una delle due piattaforme.





📱 Dove vedere Cesena – Ascoli in streaming

La partita sarà disponibile in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. In alternativa, sarà possibile seguirla su LaB Channel, accessibile tramite Prime Video Channels.