Cesena – Ascoli in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie B
Il Cesena ospita l’Ascoli nel turno infrasettimanale valido per la 13ª giornata del campionato di Serie B. La sfida è in programma martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:00 allo stadio Dino Manuzzi.
🏟️ Cesena – Ascoli: data, orario e stadio
- Partita: Cesena – Ascoli
- Competizione: Serie B
- Giornata: 13ª giornata
- Data: martedì 24 novembre 2026
- Orario: 20:00
- Stadio: Dino Manuzzi, Cesena
📺 Dove vedere Cesena – Ascoli in tv
La gara tra Cesena e Ascoli sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel. Per guardare l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento attivo a una delle due piattaforme.
📱 Dove vedere Cesena – Ascoli in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. In alternativa, sarà possibile seguirla su LaB Channel, accessibile tramite Prime Video Channels.