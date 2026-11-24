Virtus Entella – Verona in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Serie B
La Virtus Entella affronta il Verona nella gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B. La partita è in programma martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:00 allo stadio Comunale Aldo Gastaldi di Chiavari.
🏟️ Virtus Entella – Verona: data, orario e stadio
- Partita: Virtus Entella – Verona
- Competizione: Serie B
- Giornata: 13ª giornata
- Data: martedì 24 novembre 2026
- Orario: 20:00
- Stadio: Sannizzari, Chiavari
📺 Dove vedere Virtus Entella – Verona in tv
La gara tra Virtus Entella e Verona sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel. Per guardare l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento attivo a una delle due piattaforme.
📱 Dove vedere Virtus Entella – Verona in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. In alternativa, sarà possibile seguirla su LaB Channel, accessibile tramite Prime Video Channels.