Bodø/Glimt – LASK in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Champions League
La Champions League propone la sfida tra Bodø/Glimt e LASK, in programma martedì 24 novembre 2026 alle ore 18:45. La formazione norvegese ospita gli austriaci in un incontro valido per la fase campionato della competizione europea.
🏟️ Bodø/Glimt – LASK: data, orario e stadio
- Partita: Bodø/Glimt – LASK
- Competizione: Champions League
- Fase: Fase campionato
- Giornata: 5ª giornata
- Data: martedì 24 novembre 2026
- Orario: 18:45
- Stadio: Aspmyra Stadion, Bodø
📺 Dove vedere Bodø/Glimt – LASK in tv
La gara tra Bodø/Glimt e LASK sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Arena e Sky Sport 255. Per seguire l’incontro in tv sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo.
📱 Dove vedere Bodø/Glimt – LASK in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.