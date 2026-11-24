La Champions League propone la sfida tra Bodø/Glimt e LASK, in programma martedì 24 novembre 2026 alle ore 18:45. La formazione norvegese ospita gli austriaci in un incontro valido per la fase campionato della competizione europea.

🏟️ Bodø/Glimt – LASK: data, orario e stadio

Partita: Bodø/Glimt – LASK

Bodø/Glimt – LASK Competizione: Champions League

Champions League Fase: Fase campionato

Fase campionato Giornata: 5ª giornata

5ª giornata Data: martedì 24 novembre 2026

martedì 24 novembre 2026 Orario: 18:45

18:45 Stadio: Aspmyra Stadion, Bodø

📺 Dove vedere Bodø/Glimt – LASK in tv

La gara tra Bodø/Glimt e LASK sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Arena e Sky Sport 255. Per seguire l’incontro in tv sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo.





📱 Dove vedere Bodø/Glimt – LASK in streaming

La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.