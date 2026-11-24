Como – AEK Atene in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming, canale e orario / Champions League
Il Como si prepara a una serata europea allo stadio Sinigaglia: martedì 24 novembre 2026 affronta l’AEK Atene nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00, in una sfida importante per il percorso delle due squadre nella competizione.
🏟️ Como – AEK Atene: data, orario e stadio
- Partita: Como – AEK Atene
- Competizione: Champions League
- Fase: Fase campionato
- Giornata: 5ª giornata
- Data: martedì 24 novembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia, Como
📺 Dove vedere Como – AEK Atene in tv
La gara tra Como e AEK Atene sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e Sky Sport 253. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo.
📱 Dove vedere Como – AEK Atene in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.