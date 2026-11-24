Il Como si prepara a una serata europea allo stadio Sinigaglia: martedì 24 novembre 2026 affronta l’AEK Atene nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00, in una sfida importante per il percorso delle due squadre nella competizione.

🏟️ Como – AEK Atene: data, orario e stadio

Partita: Como – AEK Atene

Como – AEK Atene Competizione: Champions League

Champions League Fase: Fase campionato

Fase campionato Giornata: 5ª giornata

5ª giornata Data: martedì 24 novembre 2026

martedì 24 novembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Giuseppe Sinigaglia, Como

📺 Dove vedere Como – AEK Atene in tv

La gara tra Como e AEK Atene sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e Sky Sport 253. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo.





📱 Dove vedere Como – AEK Atene in streaming

La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.