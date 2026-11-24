Real Madrid – PSV in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Champions League
Il Real Madrid torna protagonista in Champions League e ospita il PSV nella quinta giornata della fase campionato. La sfida è in programma martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00 al Santiago Bernabéu. Gli spagnoli puntano a sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato importante nel proprio percorso europeo.
🏟️ Real Madrid – PSV: data, orario e stadio
- Partita: Real Madrid – PSV
- Competizione: Champions League
- Fase: Fase campionato
- Giornata: 5ª giornata
- Data: martedì 24 novembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: Santiago Bernabéu, Madrid
📺 Dove vedere Real Madrid – PSV in tv
La gara tra Real Madrid e PSV sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Mix e Sky Sport 255. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo.
📱 Dove vedere Real Madrid – PSV in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.