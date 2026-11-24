Il Real Madrid torna protagonista in Champions League e ospita il PSV nella quinta giornata della fase campionato. La sfida è in programma martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00 al Santiago Bernabéu. Gli spagnoli puntano a sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato importante nel proprio percorso europeo.

🏟️ Real Madrid – PSV: data, orario e stadio

Partita: Real Madrid – PSV

Real Madrid – PSV Competizione: Champions League

Champions League Fase: Fase campionato

Fase campionato Giornata: 5ª giornata

5ª giornata Data: martedì 24 novembre 2026

martedì 24 novembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Santiago Bernabéu, Madrid

📺 Dove vedere Real Madrid – PSV in tv

La gara tra Real Madrid e PSV sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Mix e Sky Sport 255. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo.





📱 Dove vedere Real Madrid – PSV in streaming

La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.