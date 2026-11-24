Arsenal – Borussia Dortmund in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Champions League
L’Arsenal ospita il Borussia Dortmund nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. La sfida è in programma martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00 all’Emirates Stadium di Londra. Un confronto di alto livello tra due squadre in corsa per proseguire il proprio cammino europeo.
🏟️ Arsenal – Borussia Dortmund: data, orario e stadio
- Partita: Arsenal – Borussia Dortmund
- Competizione: Champions League
- Fase: Fase campionato
- Giornata: 5ª giornata
- Data: martedì 24 novembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: Emirates Stadium, Londra
📺 Dove vedere Arsenal – Borussia Dortmund in tv
La gara tra Arsenal e Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo.
📱 Dove vedere Arsenal – Borussia Dortmund in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.