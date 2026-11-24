Feyenoord – Porto in tv e streaming: dove vederla, canale e orario / Champions League
Il Feyenoord ospita il Porto nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. La sfida è in programma martedì 24 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00 allo stadio De Kuip di Rotterdam. Un confronto importante per entrambe le formazioni, a caccia di punti preziosi nella competizione europea.
🏟️ Feyenoord – Porto: data, orario e stadio
- Partita: Feyenoord – Porto
- Competizione: Champions League
- Fase: Fase campionato
- Giornata: 5ª giornata
- Data: martedì 24 novembre 2026
- Orario: 21:00
- Stadio: De Kuip, Rotterdam
📺 Dove vedere Feyenoord – Porto in tv
La gara tra Feyenoord e Porto sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport 256. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo.
📱 Dove vedere Feyenoord – Porto in streaming
La partita sarà disponibile in streaming su NOW, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche tramite Sky Go.