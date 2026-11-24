Sconfitta in campionato per il Palermo Futsal Club, che cede 7-4 sul campo degli Eightyniners al termine di una gara intensa e combattuta. I ragazzi di Mister Gentile, dopo un buon avvio, non riescono a contenere la reazione dei padroni di casa. Non bastano le reti di Viola, Novara, La Fiura e Meli per evitare la sconfitta. La prima frazione si apre con un Palermo Futsal Club subito propositivo, capace di rendersi pericoloso in diverse occasioni. Sono soprattutto Viola e La Fiura a mettere in difficoltà Sciortino, bravo a rispondere con interventi decisivi. Il vantaggio rosanero arriva grazie a Viola, che sfrutta un recupero palla di Baucina e, a tu per tu con il portiere, lo supera in dribbling prima di depositare il pallone in rete.

La rete provoca però alcune proteste per la presenza di un giocatore avversario rimasto a terra durante l’azione, successivamente espulso per proteste. In segno di fair play, il Palermo decide quindi di concedere agli Eightyniners il gol del pareggio. I rosanero tornano subito avanti grazie a Novara, bravo a sfruttare la superiorità numerica e a firmare il 2-1. Prima dell’intervallo, però, i padroni di casa reagiscono, trovando prima il pareggio e poi il sorpasso, chiudendo la frazione sul 3-2. Nella ripresa gli Eightyniners aumentano la pressione offensiva, trovando più volte sulla propria strada un attento Carollo, protagonista di diversi interventi decisivi. Il Palermo prova a rispondere con Novara e La Fiura, ma Sciortino si oppone con ottime parate.





I padroni di casa trovano il 4-2 grazie a una ripartenza nata da un pallone recuperato a Baucina, finalizzata con una conclusione sul secondo palo. Poco dopo arriva anche il 5-2, complice un errore di Carollo, che non riesce a bloccare il pallone. Gli Eightyniners allungano ulteriormente, portandosi sul 6-2. Il Palermo, però, non si arrende e accorcia le distanze con una splendida conclusione dalla distanza di La Fiura. Successivamente è Ruggero Meli, al primo pallone toccato, a firmare il 6-4, riaccendendo le speranze rosanero. Nel finale gli Eightyniners trovano la rete del definitivo 7-4, spegnendo ogni possibilità di rimonta. Una sconfitta amara per la formazione di Gentile, chiamata a reagire nel prossimo impegno contro la Vigor San Cataldo, con l’obiettivo di ritrovare la strada della vittoria.