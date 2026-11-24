Dalla gioia del doppio vantaggio alla delusione finale: il Palermo C5 subisce la rimonta della Vigor San Cataldo e incassa la prima sconfitta in campionato della gestione Speciale-Rappa. Sembrava poter essere un pomeriggio da ricordare positivamente per il Palermo Calcio a5, ma il verdetto del “Pala Maira” di San Cataldo racconta una storia completamente diversa. Dopo aver chiuso la prima frazione sullo 0-2, grazie alle marcature di Di Maria e Musso, la formazione rosanero si è vista raggiungere e superare dai padroni di casa, capaci di ribaltare il risultato nella ripresa.

Una rimonta che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca al Palermo C5, protagonista di un primo tempo convincente ma incapace di conservare il doppio vantaggio nella seconda parte della gara. La Vigor San Cataldo ha trovato la forza di reagire, affidandosi alla doppietta di Niccoli e alla rete di Lunetta, che hanno fissato il risultato sul definitivo 3-2. Per il tandem tecnico Speciale-Rappa arriva così la prima battuta d’arresto in campionato da quando è alla guida del club. Si tratta inoltre della seconda sconfitta consecutiva in gare ufficiali, dopo quella maturata nel derby di Coppa Italia contro il Futsal Club Palermo.





Un doppio passo falso che interrompe il percorso positivo delle ultime settimane e impone alla compagine rosanero una pronta reazione. Non c’è però molto tempo per soffermarsi sulla delusione. Mercoledì il Palermo C5 tornerà in campo per un appuntamento importante: la trasferta di Marsala contro il Dribbling, valida per la prima giornata del triangolare del terzo turno di Coppa Italia regionale. Una sfida che si preannuncia tutt’altro che semplice. In campionato, infatti, sullo stesso campo i rosanero erano riusciti a imporsi soltanto al termine di una gara tiratissima terminata 4-3. Con l’obiettivo Final Four ancora nel mirino, servirà una prestazione di carattere per lasciarsi alle spalle la delusione di San Cataldo e riprendere subito il cammino.