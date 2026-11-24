Serie B, 13a giornata: prima Juve Stabia e Catanzaro, poi il Palermo col Sudtirol
Si torna subito in campo per il tredicesimo turno di Serie B con il Catanzaro che affronta la Juve Stabia dopo aver battuto il Palermo. Rosanero di Inzaghi che, invece, accolgono in casa il Sudtirol per tornare a vincere. C’è anche l’Ascoli terzo alle prese col Cesena. Occhi puntati sul big match di domani, col Modena secondo in trasferta contro il Pisa quinto.
Il programma:
Martedì 24 novembre 2026
Juve Stabia – Catanzaro: ore 19.00
Benevento – Empoli: ore 20.00
Cesena – Ascoli: ore 20.00
Entella – Verona: ore 20.00
Vicenza – Carrarese: ore 20.00
Palermo – Sudtirol: ore 20.00
Mercoledì 25 novembre 2026
Cremonese – Avellino: ore 19.00
Mantova – Arezzo: ore 20.00
Padova – Sampdoria: ore 20.00
Pisa – Modena: ore 20.00