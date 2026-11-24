Possanzini ha convocato 23 giocatori per la trasferta di Palermo. Torna in lista Vasic, che aveva saltato la partita con la Cremonese per squalifica. Il classe 2002, in prestito al Südtirol, potrebbe giocare titolare sulla fascia sinistra, dove aveva già agito nella gara con il Pisa, segnando due gol e rimediando l’espulsione. Gli indisponibili sono cinque: Varnier, El Kaouakibi, Bjarkason, Zeroli e lo squalificato Stivanello.

La lista dei convocati

Portieri: Plizzari, Cragno, Vadjunec.

Difensori: F. Davi, S. Davi, Giorgini, Iuliano, Pellini, Stabile, Veroli.

Centrocampisti: Brik, Molina, Pyyhtiä, Rispoli, Schrott, Tait, Tronchin, Vasic.

Attaccanti: Anghelè, Burnete, Lopes, Mixtur, Okoro.





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