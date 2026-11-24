Cambio temporaneo alla guida tecnica dell’Athletic Palermo. La società nerorosa ha comunicato di aver affidato a Domenico Marino l’incarico di allenatore ad interim della Prima Squadra, dopo l’interruzione dei rapporti con Giuseppe Ferrazzoli. Marino conosce già l’ambiente e lo staff: nella passata stagione ha ricoperto il ruolo di vice allenatore al fianco di Ferraro, proseguendo poi il proprio percorso all’interno del club anche nell’attuale annata.

Nella prima parte di questa stagione ha infatti affiancato proprio Giuseppe Ferazzoli, ricoprendo nuovamente il ruolo di allenatore in seconda. Adesso per lui arriva la responsabilità della guida tecnica della squadra, almeno in via temporanea.





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