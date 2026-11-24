Palermo – Südtirol, Inzaghi convoca Strefezza e Mazzitelli
Sono 21 i convocati di Inzaghi per Palermo – Südtirol. Torna Strefezza, ma c’è anche Mazzitelli. Il club deciderà all’ultimo se reinserire il numero 7 nella lista degli over, basta una mail in Lega: l’esterno offensivo può rientrare solo al posto del centrocampista e per ora sono stati convocati entrambi.
Le assenze sono diverse, come a Catanzaro: out Joronen, Barba, Bani, Pierozzi, Palumbo, Estevez e Bozzolan. Tra i convocati ci sono anche due giocatori della Primavera, entrambi classe 2009: Bertolino, attaccante, già convocato sabato scorso, e Sciortino, difensore.
La lista dei convocati
1 Perin
3 Augello
6 Gomes
7 Strefezza
8 Segre
9 Vavassori
10 Ranocchia
11 Gyasi
12 Nespola
14 Fortin
17 Johnsen
20 Pohjanpalo
23 Hernani
29 Peda
30 Bertolino
32 Ceccaroni
35 Sciortino
36 Mazzitelli
84 Cassandro
96 Magnani
99 Gabrielloni