Sono 21 i convocati di Inzaghi per Palermo – Südtirol. Torna Strefezza, ma c’è anche Mazzitelli. Il club deciderà all’ultimo se reinserire il numero 7 nella lista degli over, basta una mail in Lega: l’esterno offensivo può rientrare solo al posto del centrocampista e per ora sono stati convocati entrambi.

Le assenze sono diverse, come a Catanzaro: out Joronen, Barba, Bani, Pierozzi, Palumbo, Estevez e Bozzolan. Tra i convocati ci sono anche due giocatori della Primavera, entrambi classe 2009: Bertolino, attaccante, già convocato sabato scorso, e Sciortino, difensore.





La lista dei convocati

1 Perin

3 Augello

6 Gomes

7 Strefezza

8 Segre

9 Vavassori

10 Ranocchia

11 Gyasi

12 Nespola

14 Fortin

17 Johnsen

20 Pohjanpalo

23 Hernani

29 Peda

30 Bertolino

32 Ceccaroni

35 Sciortino

36 Mazzitelli

84 Cassandro

96 Magnani

99 Gabrielloni

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