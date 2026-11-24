Palermo – Südtirol, le formazioni ufficiali
Inzaghi cambia due pedine rispetto alla formazione che ha perso a Catanzaro. A centrocampo torna Segre dal primo minuto, mentre in attacco c’è Pohjanpalo, che sabato scorso era partito dalla panchina. In panchina sia Strefezza che Mazzitelli.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 20)
PALERMO (4-2-3-1): 1 Perin; 84 Cassandro, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 3 Augello; 8 Segre (C), 10 Ranocchia; 9 Vavassori, 23 Hernani, 17 Johnsen; 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 7 Strefezza, 11 Gyasi, 30 Bertolino, 35 Sciortino, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.
Allenatore: Inzaghi.
SÜDTIROL (3-5-2): 22 Plizzari; 27 Stabile, 55 Giorgini, 19 Pellini; 79 Molina (C), 46 Brik, 10 Rispoli, 5 Tronchin, 14 Vasic; 17 Anghelè, 90 Okoro.
A disposizione: 12 Vadjunec, 28 Cragno, 3 Veroli, 8 Pyythia, 9 Burnete, 11 Lopes, 21 Tait, 23 F. Davi, 24 S. Davi, 25 Mixture, 39 Iuliano, 80 Schrott.
Allenatore: Possanzini.
Arbitro: Di Loreto (Terni).
Primo assistente: Costanzo (Orvieto).
Secondo assistente: Luciani (Milano).
Quarto ufficiale: Marinelli (Tivoli).
VAR: Prontera (Bologna).
AVAR: Cosso (Reggio Calabria).
3 commenti
ma possono stare entrambi in panchina ovvero in lista?
Ma sicuro si può fare questa cosa di mettere sia Strefezza che Mazzitelli in panchina? Non è che ci danno lo 0 a3 a tavolino?
Forza ragazzi, dimostrate che Catanzaro è stata una casualità!!