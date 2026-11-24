Inzaghi cambia due pedine rispetto alla formazione che ha perso a Catanzaro. A centrocampo torna Segre dal primo minuto, mentre in attacco c’è Pohjanpalo, che sabato scorso era partito dalla panchina. In panchina sia Strefezza che Mazzitelli.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 20)

PALERMO (4-2-3-1): 1 Perin; 84 Cassandro, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 3 Augello; 8 Segre (C), 10 Ranocchia; 9 Vavassori, 23 Hernani, 17 Johnsen; 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 7 Strefezza, 11 Gyasi, 30 Bertolino, 35 Sciortino, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.

Allenatore: Inzaghi.





SÜDTIROL (3-5-2): 22 Plizzari; 27 Stabile, 55 Giorgini, 19 Pellini; 79 Molina (C), 46 Brik, 10 Rispoli, 5 Tronchin, 14 Vasic; 17 Anghelè, 90 Okoro.

A disposizione: 12 Vadjunec, 28 Cragno, 3 Veroli, 8 Pyythia, 9 Burnete, 11 Lopes, 21 Tait, 23 F. Davi, 24 S. Davi, 25 Mixture, 39 Iuliano, 80 Schrott.

Allenatore: Possanzini.

Arbitro: Di Loreto (Terni).

Primo assistente: Costanzo (Orvieto).

Secondo assistente: Luciani (Milano).

Quarto ufficiale: Marinelli (Tivoli).

VAR: Prontera (Bologna).

AVAR: Cosso (Reggio Calabria).

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