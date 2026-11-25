La pesante sconfitta per 5-0 contro il Benevento potrebbe aver segnato la fine dell’esperienza di Matteo Andreoletti sulla panchina dell’Empoli. Il cambio in panchina dopo l’addio a Pagliuca non ha prodotto la svolta sperata: dall’arrivo del nuovo tecnico, i toscani hanno raccolto cinque sconfitte e tre pareggi, senza riuscire a risollevare una classifica sempre più complicata. L’ultimo ko, incassato al Vigorito, ha aggravato ulteriormente la situazione, facendo scivolare gli azzurri all’ultimo posto.

La fiducia della società nei confronti dell’allenatore sarebbe ormai ai minimi termini. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il direttore sportivo Artico si sarebbe già messo al lavoro per individuare un possibile sostituto e valutare i profili disponibili. Sul tavolo ci sarebbero tre nomi: Moreno Longo, Davide Dionigi e Fabrizio Castori. Per quest’ultimo, in particolare, sarebbe già stata richiesta una disponibilità.





Si tratterebbe del terzo cambio in panchina dall’inizio della stagione per i toscani. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per il futuro della panchina empolese. Gli azzurri non vincono dal 5 settembre e nel prossimo turno saranno attesi da un delicato scontro diretto casalingo contro il Verona.

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