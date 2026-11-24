Sorpresa al momento delle formazioni ufficiali: sia Mazzitelli che Strefezza figurano in panchina. Secondo quanto raccolto negli ultimi minuti, il regolamento prevederebbe che possano entrambi andare in distinta, qualora dovesse entrare in partita Mazzitelli la società andrebbe incontro a una sanzione economica, che dovrebbe essere piuttosto ingente, sembra intorno ai 50mila euro.

Appare esclusa, ovviamente, la possibilità che il Palermo possa andare incontro a una sanzione sportiva più pesante. La conferma è arrivata dal direttore sportivo Osti in un’intervista per Dazn: “Il regolamento ci dà l’opportunità di inserire Mazzitelli in distinta. Qualora dovesse entrare in partita incorreremmo in una sanzione di natura esclusivamente economica”.





Si entra così nelle pieghe regolamentari, che non erano state chiarite nei giorni scorsi. In ogni caso il Palermo ha formalmente fatto il cambio nella lista degli over, reinserendo Strefezza, dopo oltre 60 giorni di infortunio, ed escludendo Mazzitelli, che resterà fuori fino a fine dicembre. Una scelta che testimonia le difficoltà di Inzaghi, alle prese con numerosi infortuni, e che ha chiesto alla società di accettare un possibile sacrificio qualora fosse necessario l’ingresso di Mazzitelli.

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