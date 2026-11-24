Il campanello d’allarme è stato subito silenziato. Con un primo tempo sontuoso e un approccio alla gara finalmente all’altezza di una grande squadra, il Palermo è riuscito a chiudere la partita nel primo tempo (3 a 0), allontanando fantasmi e nervosismi scaturiti dalla brutta sconfitta di Catanzaro. Per la cronaca, sesta vittoria su sei partite casalinghe (otto su otto se ci mettiamo anche la Coppa Italia) e il vantaggio in classifica sale di nuovo.

Le belle notizie non finiscono qui: è tornato al gol e al sorriso Pohjanpalo (terzo stagionale), hanno segnato i tre tenori dell’attacco (doppietta di Johnsen) che con 30 gol – come i punti in classifica e come i 30 (mila) tifosi – è il migliore della Serie B; si è rivisto Strefezza (tornato in lista over al posto di Mazzitelli) per una ventina di minuti e la Curva Nord (finalmente compatta) è stata un valore aggiunto che farà il bis sabato sera con il Benevento (che ha dilagato contro l’Empoli).





Il secondo tempo è accademia. Purtroppo il Palermo ha subito gol anche stavolta ma ha ripristinato il triplo scarto dopo pochi minuti, cercando semmai di non consumare troppe energie: non che la squadra sia molto in grado di ‘gestire’ il risultato, ma anche i cambi di Inzaghi sono andati nella direzione del risparmio energetico. Il Südtirol, del resto, non era certamente nella sua versione migliore ed è sceso in campo troppo remissivo.

Gara semplice, dunque, ma alla vigilia il nervosismo e la preoccupazione erano palpabili: sbagliare avrebbe fatto entrare il Palermo in una crisi d’identità e invece la squadra si è compattata come meglio non poteva. Otto punti (almeno) di vantaggio sul terzo posto fanno dormire sonni tranquilli. Se poi sabato andrà bene ancora una volta il Palermo scaverà un solco.

PALERMO: Perin 6; Cassandro 6,5, Peda 6, Ceccaroni 6, Augello 6,5; Segre 7, Ranocchia 6,5 (dal 38′ s.t. Gyasi s.v.); Vavassori 7,5 (dal 18′ s.t. Gomes 6), Hernani 7 (dal 18′ s.t. Magnani 6), Johnsen 8,5 (dal 27′ s.t. Strefezza 6); Pohjanpalo 7 (dal 27′ s.t. Gabrielloni s.v.).

SÜDTIROL: Plizzari 5; Stabile 5, Giorgini 5, Pellini 4,5 (dal 1′ s.t. Veroli 6); Molina 5, Brik 6, Rispoli 6,5, Tronchin 6 (dal 24′ s.t. Lopes 5,5), Vasic 5,5 (dal 34′ s.t. Pyyhtia s.v.); Anghelè 6 (dal 24′ s.t. Burnete 5,5), Okoro 5 (dal 24′ s.t. Mixtur 5,5).

Perin 6: Dopo il gol dell’1 a 0 deve compiere una doppia parata impegnativa e poi svolge bene l’ordinaria amministrazione, fatta di facili parate e comode uscite. Graziato da Brik in apertura di ripresa (tiro fuori) deve poi soccombere sul tiro di Rispoli, su cui viene poco protetto dai compagni. Nemmeno stavolta riesce a portare a casa un clean sheet ma dopo il ‘diluvio’ di Catanzaro ci voleva una partita un po’ più tranquilla.

Cassandro 6,5: Decisamente più lucido rispetto a sabato scorso. Di fronte ha Vasic che è motivato ma abbastanza inconcludente, grazie anche alla sua guardia arcigna. Oltre la metà campo si vede poco ma a sua discolpa va detto che non ha compagni con cui dialogare sulla catena di destra, dal momento che Vavassori non è mai sulla fascia. Nelle ripresa si segnala per due buoni interventi.

Peda 6: Il Südtirol, almeno stasera, è la squadra dei sogni di qualunque difensore perché incide poco e con scarsa continuità. Peda deve fare il minimo sindacale per conquistare una comoda sufficienza.

Ceccaroni 6: Anche per lui la serata è di quelle che un difensore si augura sempre. Resta in posizione, non fa straordinari e soffre solo in una occasione.

Augello 6,5: La fascia sinistra del Palermo funziona a meraviglia. Lui dal basso e i ‘fantasisti’ dall’alto dominano sia sul piano tecnico che atletico e costruiscono la vittoria della squadra già nel primo tempo. Ha una presenza autorevole supportata anche da una buona condizione.

Segre 7: Una delle migliori partite stagionali. Gioca da mezzala, con vocazione offensiva, è più ordinato con la palla tra i piedi ed è decisivo nell’azione del secondo gol rosanero. Tiene il ritmo per 90 minuti con la leggerezza dei tempi migliori. Anche lui sembra rigenerato dall’aver giocato solo mezza partita a Catanzaro.

Ranocchia 6,5: Partita ‘rilassata’, nel senso che il Südtirol gli lascia abbastanza libertà. Ranocchia, di conseguenza, può esprimersi con classe, evidenziata con alcuni lanci lunghi in profondità di grande precisione. Resta abbastanza guardingo, cercando di proteggere la difesa.

(dal 38′ s.t. Gyasi) s.v.: Una presenza utile solo per le statistiche.

Vavassori 7,5: Segna l’ottavo gol stagionale, quasi ‘rubandolo’ a Johnsen: gol di istinto, alla Inzaghi, da rapinatore d’area; un tocco sotto ravvicinato e angolato ad anticipare l’uscita del portiere. Va nel taccuino anche per l’assist di tacco, molto bello, con cui manda in porta Pohjanpalo. Si conferma, come già detto in recenti occasioni, che ormai gioca da attaccante e che l’esterno di fascia non lo fa quasi mai: se questi sono i risultati va bene così.

(dal 18′ s.t. Gomes) 6: Questi spezzoni gli servono per scrollarsi la ruggine di dosso. Potrebbe segnare ma calcia male, però anche stavolta entra in campo con uno spirito positivo, come già successo altre volte.

Hernani 7: Da guardare è il più bello di tutti, ha una classe che conferma il suo passaporto brasiliano. Disegna calcio, come se al posto delle scarpe avesse un pennello, e alcune giocate sono decisamente da categoria superiore. C’è l’assist per l’1 a 0 di Johnsen, ci sono altre verticalizzazioni di rilievo, entra nell’azione del 3 a 0, incanta il pubblico con le sue genialate caracollanti. C’è un risvolto negativo sotto l’aspetto difensivo: il gol del 3 a 1 ce l’ha in parte sulla coscienza e qualche pausa atletica si fa sentire.

(dal 18′ s.t. Magnani) 6: Con il suo ingresso il Palermo si converte al classico 3-5-2 degli ultimi minuti. Partita comoda anche per lui ma è importante che giochi spesso.

Johnsen 8,5: Ottavo e nono gol stagionale. Il primo alla sua maniera, piattone destro aperto, palla sull’angolo opposto: è un gol importante perché rinfranca la squadra e ne premia il buon approccio. La seconda rete, quella del 4 a 1, la realizza con un tiro molto angolato da fuori area su schema di calcio piazzato. Fa vedere subito di essere in giornata ispirata, cancella subito la prestazione oscura di sabato scorso e diventa il terrore della difesa altoatesina. Ci mette molto del suo anche sul terzo gol. È decisamente uno dei giocatori più decisivi del Palermo.

(dal 27′ s.t. Strefezza) 6: Rieccolo, finalmente. Dopo oltre due mesi e mezzo il pubblico rosa lo può riabbracciare. Anche lui si fa vedere pimpante, è chiaro che il quarto d’ora abbondante gli serve per riprendere confidenza ma fa un paio di cose buone tra cui una bella azione sulla linea di fondo con assist per Gomes. Ci vorrà ancora una decina di giorni per considerarlo un ‘effettivo’ ma il peggio è passato.

Pohjanpalo 7: Finalmente il ritorno al gol, alla sua maniera, di potenza in area di rigore dopo aver ‘nascosto’ la palla a un difensore. La cosa bella è che già prima del gol aveva dato l’impressione di essere la bella copia del giocatore ombroso e giù di morale delle ultime gare. Sembra rinato atleticamente – merito forse della mezza pausa di sabato – e anche se a volte non è pratico con la palla tra i piedi fa in pieno la sua parte.

(dal 27′ s.t. Gabrielloni) s.v.: È tornato al compito di far rifiatare il titolare Pohjanpalo. Quando entra la partita è già in frigo.

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