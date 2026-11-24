Nonostante il turno infrasettimanale e l’appuntamento fissato di martedì sera, il pubblico rosanero ha risposto con una presenza significativa. Sono 29.817 gli spettatori presenti al Renzo Barbera per Palermo – Südtirol, gara valida per la 13ª giornata di Serie B. Il dato comprende 12.817 biglietti venduti e 28 tifosi ospiti, confermando il forte seguito della squadra di Inzaghi anche in una giornata non festiva.

La partecipazione supera quella registrata nell’ultima partita casalinga di campionato, quando contro il Vicenza erano stati 28.917 gli spettatori. Un segnale della continuità con cui il pubblico palermitano sta accompagnando la squadra nel corso della stagione.





Il primato stagionale resta però quello della sfida contro la Sampdoria, che ha fatto registrare 33.196 titoli emessi. Numeri molto alti anche in Coppa Italia, in occasione della gara contro il Lecce, con 33.009 spettatori. Alla prima giornata di campionato disputata al Barbera, contro la Juve Stabia, le presenze erano state invece 32.106.

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