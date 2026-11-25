Avevate ragione. Ci scusiamo. Questo Palermo farebbe bene a pensare alla salvezza e noi invece di osannare Pippo dovremmo consigliargli di farsi aiutare da uno dei tanti tifosi rosanero che in queste ore stanno massacrando la squadra. Perché provare a fare tutto da soli quando la città è piena di Nils Liedholm e Carletti Ancelotti, che a Catanzaro avrebbero stravinto e porterebbero a casa il campionato con almeno venti giornate di anticipo?

Che senso ha prendere atto che il Palermo ha finora condotto un campionato straordinario, quasi storico, se poi si perde a Catanzaro contro l’ultima? Meglio buttare tutto a mare e criticare come se fossimo ultimi in classifica, crogiolandoci e avvoltolandoci nel solito disfattismo palermitano. E così, certi dell’ennesima sconfitta e di un tonfo verticale verso l’inferno della serie C a causa di errori primigeni della società, peggiori di quello di Eva con il serpente, ci accomodiamo nelle nostre poltroncine per vederci surclassare dal Sudtirol di Possanzini che già ci sembra il degno erede di Sacchi.





Pippo non ha chiesto consigli e addirittura fa di testa sua, confermando quasi tutta la squadra sconfitta a Catanzaro e recuperando solo Segre e il bomber finlandese che ormai fa meno paura alle difese. In panchina vanno sia Strefezza che Mazzitelli e in tribuna si apre un lungo e approfondito dibattito sulle regole che consentirebbero tale scelta. Qualcuno sostiene addirittura che se entrasse Strefezza, Mazzitelli potrebbe essere arrestato in flagranza di reato. Poi il nostro amico Fabio, notaio esperto e di grande fama, evidenzia il grande rischio che non ci abbiano capito niente e si possa addirittura rischiare la squalifica del campo. Noi urliamo verso la panchina l’esimio parere giuridico sperando che qualcuno ci ascolti.

L’avvio del Palermo è arrembante, spinto anche da una curva nord superiore ormai riunita con l’inferiore e con un livello di decibel chiaramente superiore alle norme di legge! E il gol arriva subito: palla rubata a centrocampo, assist di Hernani e tiro a giro del golfista Johnsen per un birdie da antologia! Ma il Palermo non si ferma e raddoppia. Arriva, atteso come la tredicesima al 27/12, il gol di Joel “non è che posso stare sempre senza gol” Pohjanapalo! Due a zero per noi! Dopo cotanto inizio la partita si spegne quasi del tutto, non rischiamo nulla e poco prima del riposo arriva un altro gol e non può che essere del terzo moschettiere dell’attacco rosanero: Dominic Vavassori! E si va a riposo dopo un primo tempo praticamente perfetto.

Si ricomincia con il Palermo che sembra in pieno controllo della partita ma bastano cinque minuti e arriva la solita dormita collettiva con gol di Rispoli. In tribuna nuovo dibattito se sia o meno figlio di Rispoli e se quindi valga come gol dell’ex in successione. Arrivano i primi cambi con Gomes e Magnani che rilevano Hernani e Vavassori per narcotizzare il match. E invece, su uno schema di punizione che sembrava partorito dal primario di un reparto psichiatrico, arriva il secondo gol di Johnsen con una pennellata a fil di palo degna di un approccio alla Tiger Woods. 4 a 1 e partita in ghiaccio.

Esce il redivivo Pohjanpalo tra gli osanna del Barbera ed entra Gabrielloni. E finalmente ritorna anche Strefezza al posto di un pirotecnico Johnsen. I cambi rosanero si chiudono con il sempiterno Gyasi per Pippo Ranocchia, alla sua centesima partita in rosanero. Ma la partita è già chiusa da tempo e così aspettiamo solo il fischio finale che mette la parola fine a una gara senza storia. Il Palermo torna a vincere e convincere e spegne sul nascere le grida scomposte dei soliti uccellacci del malaugurio che stasera staranno zitti a guardare con sguardo vacuo la loro tastiera da (ex) leoni. Il campionato è ancora lungo ma intanto la capolista se ne va! Forza Palermo!

Perin 6,5 – Consente di tenere il vantaggio con un doppio intervento tanto bello quanto efficace. Da quel momento sta soprattutto a guardare anche se purtroppo una mezza dormita difensiva lo condanna a raccogliere incolpevolmente un pallone dalla sua rete. Attento.

Cassandro 7 – Blocca con autorità tutto quello che passa dalla sua fascia e non disdegna delle belle azioni offensive, come quella da cui nasce il calcio di punizione del definitivo quattro a uno. Perdonato.

Peda 6,5 – La domanda è analoga a quella del noto dilemma se sia nato prima l’uovo o la gallina: il Südtirol combina poco o nulla perché sono forti i difensori del Palermo o perché sono scarsi i suoi attaccanti? Nel dubbio, lui passa una serata tranquilla. Feriale.

Ceccaroni 6,5 – Leggi la pagella che precede così risparmiamo energie e spazio per gli altri giudizi. Repetita iuvant.

Augello 6,5 – Gioca un’ottima partita, ma paradossalmente si vede molto meno in fase di spinta perché quelli davanti sono indemoniati e allora può risparmiarsi qualcuna deve sue tradizionali arate sulla fascia. Trattenuto.

Segre 8 – Sprizza energia e potenza da tutti i pori, inseguendo pallone, avversari e compagni e proponendosi continuamente con i suoi inserimenti, come quello bellissimo che porta al goal del due a zero. Red Bull.

Ranocchia 6,5 – Gioca con equilibrio su tutta la linea mediana, sventagliando spesso la palla per innescare i compagni. Metronomo.

(dal 38′ s.t. Gyasi) s.v.

Vavassori 8 – Ancora un gol da attaccante navigato, ancora giocate di alta scuola, ancora una pressione continua e costante sui difensori avversari. Ancora.

(dal 18′ s.t. Gomes) s.v.

Hernani 7,5 – Il modo in cui riesce a controllare sempre il pallone, infilarsi tra gli avversari, cambiare gioco, partecipare a tutte le azioni offensive illumina il Palermo e tutti i presenti alla Favorita. Faro.

(dal 18′ s.t. Magnani) s.v.

Johnsen 9 – Con una botta col driver o con un putt preciso in buca la mette sempre lui giocando costantemente sotto par. Green in Regulation.

(dal 27′ s.t. Strefezza) 7 – Il voto è soprattutto di incoraggiamento per averlo rivisto finalmente in campo in cui, comunque, fa vedere un paio di numeri che ci fanno ben sperare per il futuro. Bentornato.



Pohjanpalo 7 – Quando già qualcuno ironizzava sul “finlandese, che non fa più paura alle difese”, lui risponde alla sua maniera con una prestazione gagliarda, di corsa e di combattimento con un goal cercato e voluto che spazza via ogni nube. Vento del Nord.

(dal 27′ s.t. Gabrielloni) s.v.

Inzaghi 8 – La squadra risponde con una delle migliori prestazioni stagionali alla brutta batosta di Catanzaro dimostrando reattività, cattiveria agonistica, belle trame di gioco, voglia di vincere e – cosa ben più importante – scavando un solco in classifica nella zona promozione diretta. Siamo certi che un grande merito lo ha avuto la strigliata del mister. Capitano Achab.

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