Il ritorno alla vittoria che tutta Palermo voleva. I rosanero battono senza difficoltà il Sudtirol e Inzaghi, intervenuto nel post-gara, è apparso consapevole delle potenzialità dei suoi.

“Ero abbastanza tranquillo, questa squadra ci ha abituato a grandissime cose che spesso riusciamo a minimizzare. Giocano sempre gli stessi, siamo in 16. Se stiamo dietro alle chiacchiere ci facciamo solo del male, faccio veramente un applauso a questa squadra, sono 22 partite al “Barbera” con 21 vittorie e un pareggio”.





Poi, la situazione recuperi. “Palumbo sta bene, il suo rientro è imminente come quello di Barba. Con tutte queste assenze fare questo tipo di partite non è da poco. So benissimo che le partite non sono mai chiuse. Abbiamo preparato un grande primo tempo, siamo partiti con grande mentalità e voglia”.

“La squadra aveva voglia di dimostrare, Catanzaro è stata solo una parentesi. Sul 3 – 0 ci sta mollare e non volevo si riaprisse la partita, sul 3 – 1 è cambiata anche grazie ai cambi. Cerchiamo di non pensare che sia tutto facile, quello che stanno facendo questi ragazzi è incredibile, lo dicono i numeri”.

“Se guarderò Pisa – Modena? Le guardo tutte. Siamo abituati a fare come oggi, non come a Catanzaro. Qualche inciampo può capitare, agli altri più di noi, dobbiamo essere bravi a dare queste risposte”. Il tecnico si esprime anche su Pohjanpalo. “Non ho bisogno di elogiarlo, sarà il nostro capocannoniere a fine campionato. I gol di Johnsen e Vavassori sono importanti anche per il lavoro che fa Joel”.

Infine, un ritorno sull’ultima sconfitta. “A Catanzaro è subentrato un fatto: le gare non si possono vincere tutte. Lì la squadra per 60′ aveva la partita in mano, volevo vincerla. La sconfitta bruciava ma la prestazione c’era stata. Questa sera la curva è stata straordinaria, sapevo che i ragazzi non l’avrebbero tradita”.

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