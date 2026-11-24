Davide Possanzini analizza la sconfitta del Südtirol contro il Palermo. Il tecnico biancorosso è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara del “Barbera”, persa per 4 – 1. Al centro delle sue riflessioni soprattutto l’approccio alla partita dei suoi giocatori.

“Ci mancava un po’ di convinzione contro una squadra fortissima, l’ha dimostrato anche stasera. Il Südtirol ha fatto discrete cose, abbiamo preso il terzo gol quando non dovevamo: riprendere il secondo tempo sul 2-0 sarebbe stato diverso. La chiave è stata la convinzione, servirà per il futuro. Le partite vanno giocate prima di perderle, abbiamo iniziato a giocare quando non avevamo niente da perdere”.





Possanzini si è poi soffermato sull’età media della squadra, pari a 23 anni, e sulla prestazione dei suoi giocatori: “Se uno è bravo lo faccio giocare anche se è nato nel 2020. Non è la prestazione in sé che mi farà pensare stasera, ma il fatto di essere più convinti. Se lasci le briciole a squadre così ti castigano. A parte i gol non ricordo occasioni, senza nulla togliere al Palermo che è una squadra fortissima e lo ha dimostrato oggi”.

Infine, il tecnico è tornato sull’avvio della gara e sull’atmosfera del “Barbera”: “L’inizio del Palermo non mi ha sorpreso, venivamo da una sconfitta e avevano lo stadio pieno. Sono stato calciatore anch’io. Mi dispiace solo il fatto che avremmo potuto iniziarla prima la partita. Dovevamo far passare l’ondata, peccato perché i ragazzi stanno lavorando bene. Se vogliamo fare un salto di qualità dobbiamo mettere più convinzione indipendentemente dal risultato”.

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