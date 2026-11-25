Palermo – Sudtirol 4 – 1, le pagelle dei quotidiani
La larga vittoria contro il Südtirol porta in dote voti alti per il Palermo. I quotidiani premiano soprattutto il reparto offensivo, con Johnsen grande protagonista e valutazioni positive anche per Vavassori e Pohjanpalo. Giudizi ampiamente sufficienti pure per la difesa, con una menzione particolare per Peda: la Gazzetta dello Sport gli assegna un 7, riconoscendone la prestazione.
I voti dei quotidiani
Giornale di Sicilia: Perin 6,5; Cassandro 6,5, Peda 6,5 Ceccaroni 6,5, Augello 6,5; Segre 6,5, Ranocchia 6,5 (38’ st Gyasi sv); Vavassori 7,5 (18’ st Magnani 6), Hernani 6,5 (18’ st Gomes 6), Johnsen 8 (27’ st Strefezza 6); Pohjanpalo 7 (27’ Gabrielloni 6).
Gazzetta dello Sport: Perin 6,5; Cassandro 6,5, Peda 7, Ceccaroni 6,5, Augello 6,5; Segre 6,5, Ranocchia 6,5 (dal 37’ s.t. Gyasi s.v.); Vavassori 7,5 (dal 18’ s.t. Magnani 6), Hernani 7 (al 18’ s.t. Gomes 6), Johnsen 8,5 (dal 27’ s.t. Strefezza 6); Pohjanpalo 7 (dal 27’ s.t. Gabrielloni 6)
Corriere dello Sport: Perin 6,5; Cassandro 6 Peda 6,5 Ceccaroni 6,5 Augello 6,5; Ranocchia 7 (38′ st Gyasi sv) Segre 6,5; Vavassori 6,5 (19′ st Magnani 6) Hernani 6,5 (19′ st Gomes 6) Johnsen 7,5 (27′ st Strefezza 6); Pohjanpalo 6,5 (27′ st Gabrielloni 6).
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