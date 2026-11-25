Il Palermo è avvisato: il Benevento arriverà alla sfida contro i rosanero con possibili novità nell’undici titolare. Antonio Floro Flores, dopo il netto 5-0 rifilato all’Empoli dell’ex Andreoletti, ha anticipato che le rotazioni proseguiranno anche nel prossimo impegno di campionato, in programma proprio contro la squadra di Inzaghi. Una scelta legata soprattutto alla necessità di gestire le energie e dare spazio a giocatori freschi.

L’allenatore giallorosso ha spiegato che le numerose modifiche apportate contro i toscani non sono state una conseguenza di quanto accaduto nella precedente gara con la Sampdoria. “Ho fatto tanti cambi in formazione ma non per quello che è successo contro la Sampdoria, servivano forze fresche e state certi che cambi ce ne saranno anche nella prossima a Palermo“, ha dichiarato.





Il successo contro l’Empoli ha restituito entusiasmo al Benevento, ma Floro Flores guarda già alla trasferta in Sicilia. Il tecnico ha sottolineato l’importanza dei tre punti, arrivati dopo alcune prestazioni che non avevano prodotto risultati soddisfacenti: “È la vittoria che volevo, soprattutto per le prestazioni fatte in passato e che ci hanno fruttato poco o nulla. Mi fa piacere per i ragazzi anche per le sofferenze che vivono settimanalmente durante gli allenamenti”.

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