Il Padova torna in campo allo stadio Euganeo per affrontare la Sampdoria nella 13ª giornata del campionato di Serie B. La sfida è in programma mercoledì 25 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:00. Un appuntamento importante per entrambe le formazioni, a caccia di punti per migliorare la propria posizione in classifica.

🏟️ Padova – Sampdoria: data, orario e stadio

Partita: Padova – Sampdoria

Padova – Sampdoria Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: mercoledì 25 novembre 2026

mercoledì 25 novembre 2026 Orario: 20:00

20:00 Stadio: Euganeo, Padova

📺 Dove vedere Padova – Sampdoria in tv

La gara tra Padova e Sampdoria sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel. Per seguire l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento attivo a una delle due piattaforme.





📱 Dove vedere Padova – Sampdoria in streaming

La partita sarà disponibile in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. In alternativa, sarà possibile seguirla su LaB Channel, accessibile tramite Prime Video Channels.