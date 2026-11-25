Il Mantova affronta l’Arezzo nella gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie B. La sfida è in programma mercoledì 25 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20:00. I biancorossi cercano un risultato positivo davanti al proprio pubblico in un confronto importante per la classifica.

🏟️ Mantova – Arezzo: data, orario e stadio

Partita: Mantova – Arezzo

Mantova – Arezzo Competizione: Serie B

Serie B Giornata: 13ª giornata

13ª giornata Data: mercoledì 25 novembre 2026

mercoledì 25 novembre 2026 Orario: 20:00

20:00 Stadio: da verificare

📺 Dove vedere Mantova – Arezzo in tv

La gara tra Mantova e Arezzo sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e LaB Channel. Per guardare l’incontro sarà necessario disporre di un abbonamento attivo a una delle due piattaforme.





📱 Dove vedere Mantova – Arezzo in streaming

La partita sarà disponibile in streaming su DAZN, attraverso il sito ufficiale e l’applicazione per dispositivi compatibili. In alternativa, sarà possibile seguirla su LaB Channel, accessibile tramite Prime Video Channels.