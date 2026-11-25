Matteo Andreoletti non è più l’allenatore dell’Empoli: i toscani con lui in panchina hanno raccolto cinque sconfitte e tre pareggi. La fiducia è mancata definitivamente dopo il 5-0 subito in casa del Benevento, che ha fatto scivolare gli azzurri all’ultimo posto. Si tratta del secondo esonero in stagione dopo quello di Pagliuca. Sul tavolo ci sarebbero tre nomi: Moreno Longo, Davide Dionigi e Fabrizio Castori.

Il comunicato

Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Matteo Andreoletti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e i componenti dello staff tecnico Andrea Malgrati e Andrea Molteni dai rispettivi incarichi. A mister Andreoletti e ai suoi collaboratori vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e l’impegno profuso. Empoli Football Club augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere, umane e professionali.